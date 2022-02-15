شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وسموحة.. وعاشور للمقاولون والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيار الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك وسموحة غدا فى الأسبوع الـ9 من عمر الدورى العام، ويعاونه كل من هانى خيرى ومحمد لطفى مساعدان، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمد سلامة حكم فيديو وسامى هلهل مساعد فيديو.

بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمود عاشور لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة فى نفس الجولة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، القائمة التى ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب فى الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق .

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.