شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاصة: جالى ارتجاج في المخ وبلعت لسانى ومستغرب من عدم توقف اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حافظ، لاعب نادى مصر المقاصة، أنه تعرض لارتجاج في المخ وبلع لسانى خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى.

وقال هشام حافظ، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "بلعت لسانى ولم أشعر بأى شيء خلال وقوعى في الاستاد، بالإضافة إلى ارتجاج في المخ، وفقدت الوعى لأكثر من ربع ساعة وبدأت استعيد وعى وأدرك ما حدث في الوقت الحالي".

وأضاف لاعب نادى مصر المقاصة: "استغربت جدا لما شُفت اللقطة لما فوقت لأن اللعب استمر ومفيش حد طلع الكرة ولا الحكم أوقف المباراة، والدكتور قالى أن ربنا كرمك لأنك وصلت للمستشفى في الوقت المناسب وكان أمامك دقائق والوضع اتغير نهائيا".

واكتفى فريق المقاصة بالتعادل السلبى مع طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، فى لقاء الهروب من قاع جدول مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة يصل المقاصة للنقطة الـ 8 محتلاً المركز الـ 14 فى جدول مسابقة الدورى العام، بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 6 نقاط فى المركز الـ16 بجدول المسابقة.

وخاض المقاصة 9 مباريات فاز فى مباراة واحدة وتعادلوا فى 54 مباريات وخسروا 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى، بينما خاض طلائع الجيش 9 مباريات، حيث فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.