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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الإثنين 14 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها إسناد رئاسة بعثة الأهلي في السودان إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي والموافقة على استضافة مباريات المريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا.

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على استمرار الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى قيادة دفاع الفريق بمباراته ضد الهلال السوداني فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه الثنائي فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السعودى بكأس العالم للأندية.

أسباب عديدة دفعت الجهاز الفني للأهلي لاستمرار الدفع بالثنائي كامبوس وياسر، أبرزها إجادتهما التغطية الدفاعية ووجود حالة من الانسجام بينهما وعدم ارتكاب أخطاء، وثانى الأسباب هى الرغبة فى منح أيمن أشرف فرصة لاستعادة مستواه بعدما ارتكب أخطاء كانت نتيجتها طرده فى مباراة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وهو ما كلف فريقه اللعب منقوصا لأكثر من 10 دقائق.

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