شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 14 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الإثنين 14 / 2 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها إسناد رئاسة بعثة الأهلي في السودان إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي والموافقة على استضافة مباريات المريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا.
استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على استمرار الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فى قيادة دفاع الفريق بمباراته ضد الهلال السوداني فى ثانى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه الثنائي فى مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السعودى بكأس العالم للأندية.
أسباب عديدة دفعت الجهاز الفني للأهلي لاستمرار الدفع بالثنائي كامبوس وياسر، أبرزها إجادتهما التغطية الدفاعية ووجود حالة من الانسجام بينهما وعدم ارتكاب أخطاء، وثانى الأسباب هى الرغبة فى منح أيمن أشرف فرصة لاستعادة مستواه بعدما ارتكب أخطاء كانت نتيجتها طرده فى مباراة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وهو ما كلف فريقه اللعب منقوصا لأكثر من 10 دقائق.
كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أن مباريات دور الـ32 لكأس مصر ستلعب بعد توقف الدورى يوم 9 مارس بدون اللاعبين الدوليين، وسيتم استثناء الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية من هذا الأمر.
وقال عامر حسين لـ"الخليج 365"، لم يتم حسم موقف الفرق الأربعة من اللعب فى دور الـ32 لكأس مصر بدون الدوليين من عدمه، وقد يتم تأجيل مبارياتهم لما بعد انتهاء الجولتين الثانية والثالثة من دوري الأبطال والذى يشارك به الأهلي والزمالك، والكونفدرالية والتي يتواجد بها بيراميدز والمصرى يوم 20 مارس، وخوض مباراة دور الـ32 بدون الدوليين خلال معسكر المنتخب الذى يستعد لمباراتي السنغال.
"انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفى إطار الروابط التى تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الأفريقي على ملعب الأهلي والسلام".
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى بمنافسات دوري المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا ، وحدد جهاز الأهلى برنامجا بدنيا واستشفائيا للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل السفر إلى السودان فى ظل حالة الاجهاد التى يعانى منها اللاعبين بالفترة الاخيرة
وحدد موسيماني جانبا من التدريبات الاستشفائية للاعبين اليوم، بالإضافة إلى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا للإجهاد والإصابات، بعد رحلة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية التي شارك فيها لاعبو الأهلي.
هل يُغلق أحمد عبد القادر نجم الأهلى ملف مفاوضات القلعة الحمراء مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز؟.. سؤال طرحه الكثيرون فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص، بعد تألق أحمد عبد القادر بشكل لافت مع الأهلى الفترة الأخيرة.
أحمد عبد القادر أصبح أحد الأوراق السحرية فى الأهلى بعدما تألق مع الفريق بشكل واضح فى كأس العالم للأندية الأخيرة، والتى حصد فيها الأهلى الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخه.
كلّف مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق فى السودان لمواجهة الهلال بدوري أبطال أفريقيا.
ويسافر الأهلي إلى السودان الأربعاء المقبل لمواجهة الهلال يوم 19 فبراير الجارى في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.
يجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أشعة سونار على العضلة الخلفية اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.
ومن المقرر أن يُحدد جهاز الأهلي مصير محمد الشناوي من رحلة السودان خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على نتيجة الأشعة التى سيخضع لها الحارس الدولي.