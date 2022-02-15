اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل للاتحاد أحمد عادل ميسى، وتعادل فراس عيفية.

عامر حسين يكشف موقف الأهلي من تأجيل مباراة مصر المقاصة فى الدورى

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر لها 22 فبراير الجارى، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب ارتباط الأهلي بمباراته أمام صن داونز أحد يومى 25 أو 26 فبراير فى الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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