7 أخبار لا تفوتك اليوم الإثنين 14/ 2/ 2022

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، سجل للاتحاد أحمد عادل ميسى، وتعادل فراس عيفية.

عامر حسين يكشف موقف الأهلي من تأجيل مباراة مصر المقاصة فى الدورى

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن النادي الأهلي لم يطلب تأجيل مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر لها 22 فبراير الجارى، فى الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب ارتباط الأهلي بمباراته أمام صن داونز أحد يومى 25 أو 26 فبراير فى الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.