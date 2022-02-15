شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح مستشارا لمجلس الجبلاية.. وإعادة تشكيل لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، فى اجتماع غد الثلاثاء، إعادة تشكيل لجنة الحكام بالجبلاية، حيث تم الاستقرار على تعيين عصام عبد الفتاح مستشارا لمجلس الجبلاية لشئون التحكيم.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن المجلس سيقرر المجلس فى اجتماع الغد إعادة تشكيل لجنة الحكام بالجبلاية، على أن تضم اللجنة الجديدة بعض الأسماء مثل ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وغيرهما.

وفى السياق ذاته، اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح قرارا، بإيقاف الحكم محمود بسيوني وإحالته للتحقيق، بعد مشادة بينه وبين سيد مراد عضو اللجنة الفنية في لجنة الحكام.

كشف مصدر بلجنة الحكام، عن أن محمود بسيونى شوف يخضع للتحقيق خلال الساعات المقبلة لاتخاذ الاجراء ضده حسبما تاتي نتائج التحقيق معه .

الأزمة تفجرت عندما شرح سيد مراد أخطاء وقع فيها بسيوني وهو حكم فيديو في لقاء سيراميكا وإنبي ببطولة كأس الرابطة، خلال تحليل أداء الحكام اليوم في اتحاد الكرة.

واعترض محمود بسيوني وقال لمراد: "لا يا كابتن قراري كان صح"، فرد عليه مراد: "هناك معايير واضحة ومن لا يعجبه الحديث يخرج من القاعة"، وتم إبلاغ عصام عبد الفتاح بالأمر ونزل إلى قاعة المؤتمرات وانفعل على الحكام وقال بالحرف الواحد: "اللي يقعد هنا يحترم نفسه، ما هي دي أخطاء وبنصلحها ليكم لازم تستفيدوا من الأخطاء دي".‎