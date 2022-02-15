شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 14 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها دخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة غدا.

20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الزمالك ‎

استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على الدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبًا استعدادًا لمباراة الزمالك فى الأسبوع التاسع والمقرر لها الخامسة والنصف غدا على استاد برج العرب.

الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أيام ‎

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، صرف متأخرات جميع لاعبي فريق الكرة الأول خلال الأيام المقبلة.

كواليس فوز الزمالك بقضية معروف يوسف فى فيفا

تقدم اللاعب معروف يوسف فى 28 فبراير 2021 بشكوى ضد نادى الزمالك بعد فسخ تعاقده من جانب واحد فى ديسمبر من العام نفس.

أنس أسامة لجمهور الزمالك: حقكم علينا.. ولا تحكموا على المحترفين مبكراً ‎

وجه أنس أسامة، لاعب فريق سلة الزمالك، رسالة إلى الجماهير البيضاء بعد الخسارة مع ليكلانك الأمريكى والتى انتهت بخسارة الزمالك برونزية كأس العالم.