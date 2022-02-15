شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: الطلائع يغيب عنه التوفيق.. والمقاصة فريق "رخم كرويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن عدم رضاه عن نتائج فريقه في مسابقة الدوري المصري، مؤكدا أن موقف فريقه سيئ، ولكن نقدم أداء بشكل جيد، ويغيب عنا التوفيق بدليل قدمنا مباراة كبيرة امام الجونة في المواجهة الأخيرة ولكن خسرنا.

وقال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "شكلنا في الملعب ليس سيئا وفي حال تحقيق فوز وحيد الأمور ستتغير معنا، خاصة أنه يغيب عنا التوفيق في المباريات التي نلعبها.

وأضاف أن فريق المقاصة من الفرق المحترمة والمجتهدة، وهو من الفرق الرخمة داخل الملعب ولديهم حارس مرمى متميز وهو محمد مجدي، متمنيا له التوفيق من أجل العودة مجددا إلى بيته الإسماعيلي.

فيما أكد محمد مجدي، حارس مرمى المقاصة، أنه غاب التركيز عن فريقه في الشوط الأول بمباراة طلائع الجيش، وكنا نلعب على الفوز والخروج بالثلاث نقاط ولعبنا أمام فريق قوي بحجم الطلائع ويملك جهازا فنيا كبيرا.