شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول من فيروس كورونا ، قبيل مواجهة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء فى تاسع جولات الدورى العام.

وقال رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي: "جميع أعضاء الفريق حصلوا على جرعات التطعيم، وفى حال ظهور أعراض على أى لاعب يخضع لكشف عاجل من أجل الاطمئنان عليه، وفى حال إيجابية مسحته يتم عزله فى حجر صحي لحين شفائه بشكل كامل".

وأضاف الدكتور مجدي باز، أن هناك متابعة يومية مع باهر المحمدي، قائد الفريق، للاطمئنان على حالته الصحية بعد ثبوت إيجابية مسحته.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يفتقد خلال المباراة القادمة كلا من: محمد فوزي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل لإصابات عضلية بجانب باهر المحمدي.