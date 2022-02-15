شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينتظم فى معسكر بطنطا استعدادًا لمباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى مدينة طنطا للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة غزل المحلة التي ستقام غدًا الثلاثاء في الجولة التاسعة للدوري.

واصطحب الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد عودة 24 لاعبًا للانتظام في معسكر استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني.

وأدى فريق المقاولون مرانه صباح اليوم بملعبه بالجبل الأخضر وحرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على حضور مران الفريق.

وشهد المهندس محسن صلاح المران بصحبة المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، فى ظل حرص مجلس إدارة النادي على دعم الفريق وتحفيز اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري وخوض الجهاز الفني بقيادة محمد عودة أولى مبارياته الرسمية مع الفريق.

وتحدث رئيس نادى المقاولون مع اللاعبين والجهاز الفني وأكد ثقة المجلس في استعادة النتائج الإيجابية مطالبين اللاعبين بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني. واختتم الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر وحرص المدير الفني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.