شكرا لقرائتكم خبر عن شباب سلة الأهلي يهزم الزمالك 77-65 ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب 20 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 77-65، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وأقيمت المباراة على صالة كفر الشيخ، وأدى خلالها الفريق أداء مميزا للغاية، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب. وقدم اللاعبون عرضا مميزا للغاية، لتنتهي المباراة بفوز شباب سلة الأهلي على الزمالك بنتيجة 77-65، ليواصل الفريق عروضه القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

وحرص الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى، على متابعة مباراة الزمالك وبطل أمريكا ليك لاند فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وكان بوش يتولى تدريب الزمالك قبل مهمته مع الفريق الأحمر، كما أنه من المقرر أن يشهد بوش مباراة سان بابلو بورجوس الإسبانى، أمام فلامنجو البرازيلى على الكأس، لدعم فريق بلده إسبانيا، حامل لقب النسخة السابقة من مونديال الأندية.