شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالمقاصة يكشف موقف لاعبه بعد "بلع لسانه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل مدرب ومدير الكرة بنادي المقاصة موقف هشام حافظ ظهير أيمن الفريق الفيومي بعد إصابته في الرأس خلال مباراة المقاصة ضد طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي، وقيامه ببلع لسانه وفقدان وعيه.

قال عادل خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن هشام حافظ كانت حالته مقلقة، لاسيما بعدما بلع اللاعب لسانه وفقد وعيه بالكامل ولكن الجهاز الطبي تعامل معه بشكل صحيح ونجح في علاج اللاعب قبل نقله إلى المستشفى، موجهًا الشكر إلى الجهاز الطبي لفريق طلائع الجيش الذي ساهم في مساعدة الجهاز الطبي بالمقاصة لعلاج حافظ وكذلك مسئولو سيارة الإسعاف.

أوضح مدير الكرة بالمقاصة أنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى ولكنه اطمأن على استفاقة حافظ قبل مغادرة الملعب في طريقه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الكلية الحربية الذي استضاف مباراتهم ضد طلائع الجيش.

وعن رأيه في المباراة، أكد إسلام عادل عدم رضاه على أداء ونتيجة اللقاء وكان يتمنى في تحقيق الفوز بهذه المواجهة، لاسيما أن الفريق مقدم على مواجهات صعبة في الأسابيع القادمة مع الأهلي والإسماعيلي والبنك الأهلي، ومباراة الطلائع كانت من المواجهات السهلة للفريق من أجل تحقيق الفوز فيها.