شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على الدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبًا استعدادًا لمباراة الزمالك فى الأسبوع التاسع والمقرر لها الخامسة والنصف غدا على استاد برج العرب. واللاعبون هم: حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح خط الدفاع: رجب نبيل وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم وأحمد جمال ومحمد شكرى وحمدى علاء. خط الوسط: كناريا ومحمود حليمو ومحمد عبد العاطى ومصطفى الخواجة وعبد الكبير الوادى وصديق أوجولا وأبو بكر ليادى واليا سيلا وجيروم فليب. الكسندر أمير عادل ومحمد نادى وأحمد حمص. ويغيب عن الفريق مهاجم الفريق الدولى مروان حمدى وأحمد بيكهام.