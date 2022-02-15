رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ووفقا لما ورد عبر الموقع الرسمي لفيفا، فتقرر إقامة مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 28 من الشهر نفسه.

وسيقام لقاء الذهاب على ملعب إستاد القاهرة، على أن يكون الحسم في ملعب ديامينياديو الأوليمبي، وستنطلق المباراتان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر مع نظيره السنغالي على حجز إحدى المقاعد الإفريقية الخمسة في مونديال قطر.

يُذكر أن التوقف الدولي سيكون خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل لإقامة معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.

مواعيد مباريات الدور المؤهل للمونديال:

- مالي وتونس: الذهاب 24 مارس، والإياب 27 مارس.

- غانا ونيجيريا: الذهاب 24 مارس، والإياب 27 مارس.

- مصر والسنغال: الذهاب 25 مارس، والإياب 28 مارس.

- الكاميرون والجزائر: الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.

- الكونغو الديمقراطية والمغرب: الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.