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خاص.. اتحاد الكرة يدرس منح أحمد سامي أو علي ماهر مهام مع المنتخبات

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محمد اسماعيل - القاهرة - يدرس اتحاد الكرة الاعتماد على أحمد سامي، مدرب سموحة، أو علي ماهر، مدرب فيوتشر، مع أحد المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وعلم الخليج 365 أن حازم إمام ومحمد بركات، يضعان في تقريرهما الفني قبل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر له اليوم الثلاثاء، ضرورة وجود أحمد سامي أو علي ماهر والاستعانة بجهود أحدهما الفنية في أحد المنتخبات.

جدير بالذكر أن أحمد سامي يقدم أداء جيدا هذا الموسم، حيث يحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.

كذلك فإن فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري المصري بعدما جمع الفريق الصاعد حديثا 9 نقاط في أول 8 جولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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