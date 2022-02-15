الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الزمالك لاستئناف حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري المصري الممتاز حين يخوض أول مباراة له في المسابقة خلال العام الجاري 2022 بمواجهة سموحة في برج العرب بالأسبوع التاسع.

آخر مباراة خاضها الزمالك في الدوري تعود إلى العام الماضي وتحديدا يوم 25 ديسمبر 2021، ووقتها اكتسح فريق غزل المحلة برباعية نظيفة حقق بها فوزه السادس مقابل تعادل وهزيمة.

لكن خلال فترة التوقف ودع الزمالك بطولة كأس الرابطة بعد تحقيق فوز واحد، كما افتتح مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بتعادل على ملعبه (2-2) أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

وبالتالي ستكون مواجهة سموحة فرصة للزمالك من أجل مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية، حيث يتحفز لحصد ثلاث نقاط يعتلي بهم صدارة الترتيب بشكل مؤقت في غياب منافسه الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الأهلي الذي يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة مع تبقي مباراة مؤجلة للأحمر الذي يغيب عن هذه الجولة بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، يرغب سموحة، صاحب المركز الرابع في الدوري بقيادة أحمد سامي، في مواصلة انتصاراته بعد فوزه على كل من الإسماعيلي، طلائع الجيش والبنك الأهلي بآخر ثلاث جولات.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة سموحة والتي شهدت غياب حازم إمام بالإضافة لاستمرار غياب طارق حامد، الذي يعاني من إصابة بكدمة قوية في الركبة.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.

بطاقة المباراة:

الفريقان: سموحة والزمالك.

الحدث: الأسبوع التاسع للدوري.

الموعد: 5:30 مساءً.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس.