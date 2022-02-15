الهلال السوداني: الأمن سمح بحضور 15 ألف متفرج أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، أن السلطات الأمنية في السودان وافقت على حضور 15 ألف متفرج لمواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني، يوم الجمعة القادم،في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال السوباط في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1: "السلطات الأمنية سمحت بحضور 15 ألف متفرج في مباراة الهلال والأهلي، وليس لدينا اي مشكلة صحية أو أمنية".

وأضاف:"ننتظر موافقة الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهيرر لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"مباراة الأهلي لها اهمية كبيرة، وسيكون هناك تأمين كامل وشامل للمباراة وبعثة الأهلي أثناء تواجدها في السودان".

وأكمل:"التأمين سيكون بصوة ممتازة وعلمية ولن يحدث اي مشاكل".

وأتم: "كل الأندية في المجموعة كبيرة، والهلال أيضا فريق كبير وأحد المرشحين للتأهل لربع النهائي، واتوقع للهلال أن يتأهل من هذه المجموعة".