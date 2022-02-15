استاد القاهرة يكشف موقفه من استضافة موقعة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علي درويش، رئيس هيئة إستاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستضافة مباراة منتخب مصر أمام السنغال في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويتنافس منتخب مصر مع نظيره السنغالي على حجز إحدى المقاعد الإفريقية الخمسة في المونديال، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 24 مارس في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29.

وقال درويش، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "مستعدون لاستضافة موقعة مصر والسنغال في إستاد القاهرة غدا، لا قلق من أرضية الملعب وستظل جيدة طوال فترة الشتاء".

وأضاف: "سأقوم بنفسي بالمرور على كل تفصيلة تخص جاهزية الملعب من الآن لمعالجة كل شيء حتى نكون جاهزون بنسبة 100% قبل المباراة بأسبوعين على الأقل".

وأكمل: "أثناء التوقف الدولي لا أحد سيدخل الملعب إلا منتخب مصر حين ينطلق المعسكر، والجهاز الفني عند تفقدهم لأرضية الملعب، المدرب كارلوس كيروش اطمئن أيضا على الأرضية بالصور".

وأتم رئيس هيئة إستاد القاهرة قائلا: "50 ألف متفرج يعتبر أقل عدد مناسب لاستضافة مباراة بحجم موقعة السنغال، جاهزون لاستقبال السعة الكاملة، كل ما يخص دخول الجماهير جاهز تماما".

يذكر أن إستاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وستشهد المسابقة توقفا جديدا خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل لإقامة معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.