"سأحرم الأهلي مما يحب".. مدرب الهلال يكشف أهدافه من مواجهة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جواو موتا المدير الفني لنادي الهلال السوداني، أنه يرغب في تقديم كرة قدم جميلة خلال مواجهة الأهلي التي ستقام يوم الجمعة القادم في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موتا في تصريحات عبر قناة الحياة، إلى أنه لا يشعر بأي ضغوط قبل مواجهة الأهلي، لافتًا إلى أنه يعمل على تكوين وبناء فريق قوي للهلال خلال الفترة الحالية.

وقال موتا: "أريد أن ألعب كرة قدم جميلة قبل الحصول على نقاط المباراة، أريد أن أحرم الأهلي مما يحب وأعطيه ما لا يحبه".

وأكمل: "صدقوني، أنا لا أشعر بأي ضغوط قبل مباراة الأهلي، هم يلعبون كرة جماعية ولديهم مدرب يعرف لاعبيه جيدًا، لكني استمتع بتجربتي مع الهلال ونقوم ببناء فريق قوي".

واختتم: "قد يكون محمد عبد الرحمن هو أهم لاعب في الهلال، لكنه ربما لا يشارك في اللقاء، لذلك أنا أهتم باللاعبين الجاهزين للمشاركة، وأتمنى أن يلحق بنا في أقرب وقت ممكن".