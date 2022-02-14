عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة : كيروش طلب إقامة مباراة السنغال في استاد القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر طلب إقامة مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم على استاد القاهرة .

وأضاف حسين في تصريحات عبر برنامج " حضرة المواطن "مع الاعلامي سيد علي :" ننتظر رد الاتحاد الإفريقي بعد حصول محمد عبد المنعم على إنذار آخر في المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية كي يتمكن من المشاركة في المباراة المؤهلة لكأس العالم المقبلة ".

وتابع حسين :" كارلوس كيروش حصل على إجازة بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية ويعود مرة أخرى لمباشرة عمله ".

وأكمل عامر حسين :" كيروش حصل على كل مواعيد المباريات والارتباطات بالبطولات والدوري يتوقف يوم 9 مارس المقبل والمشكلة في مباريات البطولة الإفريقية ".

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره السنغالي في مارس المقبل ضمن مواجهات المرحلة الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وتقام جولة الذهاب يوم 24 مارس وتقام الإياب يوم 29 مارس المقبل .

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولي في مصر والمباراة الثانية في السنغال .

وكانت قرعة الدور الحاسم بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 أسفرت عن مواجهة قوية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم أمام السنغال .

وكان منتخب مصر تأهل من مرحلة المجموعات بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة .

بينما تمكن منتخب السنغال من التأهل إلى نفس الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة .