وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس إدارة الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك، الذي تم انتخابه مؤخرا.

وأسفرت انتخابات الزمالك التي أقيمت الجمعة الماضية عن فوز مرتضى منصور وقائمته بالكامل لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع "فيسبوك"، فإن لقاء أشرف صبحى مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك تم بمكتبه بديوان الوزارة اليوم الإثنين.

تناول اللقاء الحديث حول خطة مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، على مستوى الأنشطة والفرق الرياضية المختلفة بالنادي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادى الزمالك يعد واحدا من القلاع والكيانات الرياضية الكبرى في مصر، ويقدم الأبطال الرياضيين للمنتخبات الوطنية، بخلاف الإنجازات التي تحققها فرق النادي بمختلف البطولات الدولية.

وتمنى أشرف صبحي التوفيق لمجلس إدارة الزمالك فى أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، ومباشرة أعماله وفق الأسس والمعايير واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.