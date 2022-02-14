بنزيمة: إذا تحدثنا عن ميسي فنحن نتحدث عن كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح الهداف الفرنسي كريم بنزيمة مستعدا لقيادة الخط الأمامي لفريقه ريال مدريد خلال المواجهة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من الإصابة.

ولكن بنزيمة أكد أنه لن يخاطر بنفسه إذا لم يشعر بأنه في حالة جيدة خلال التدريبات.

ويغيب بنزيمة منذ تعرضه لإصابة في أربطة الساق خلال مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في 23 يناير الماضي.

وقال بنزيمة هداف النادي الملكي برصيد 24 هدفا أن مشاركته في المواجهة أمام سان جيرمان ليست مضمونة.

وأوضح مهاجم منتخب فرنسا "تتبقى الكثير من ساعات العمل وأشعر بتحسن كبير، لدينا حصة تدريبية وسأعرف من خلالها مدى قدرتي على المشاركة".

وأضاف "استعادة لياقتي الكاملة هي الشيء الأكثر أهمية، الوضع يكون صعبا عندما تكون بعيدا عن الملعب، قمت بالعمل في ملعب التدريبات وفي المنزل للوصول إلى هذه الحالة".

وأكمل: "في ذهني أشعر بأنني مستعد، لكن علي أن أرى ما سيحدث في الملعب، هي مباراة كبيرة وإذا شاركت غدا سأبذل كل ما في وسعي".

وعن مواجهة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، قال بنزيمة: "إذا تحدثت عن ميسي، فأنت تتحدث عن كرة القدم".

وأتم قائلا: "لقد لعبت ضده كثيرا عندما كان في برشلونة، في فرنسا الجماهير تتوقع المزيد من الأهداف، لكن ما يفعله ميسي داخل الملعب استثنائي".