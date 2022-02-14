عبد العال يكشف سبب رحيل 14 لاعبا عن إيسترن كومباني في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف علاء عبدالعال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن سبب قرار الاستغناء عن 14 لاعبا خلال ميركاتو الشتاء الماضي، مؤكدًا أن القرار كان هدفه مصلحة الفريق.

وقال عبدالعال في تصريحات بعد مواجهة الاتحاد السكندي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق: " مع احترامي لـ14 لاعبا الذين تم الاستغناء عنهم ، لكن كنت أرى أنهم لن يضيفوا شيء للفريق، لذلك تعاقدنا مع لاعبين يخدمون طريقة اللعب".

وأضاف: " عقدنا صفقات بعد رحيل الـ 14 في حدود امكانيات النادي المادية، وكانت مخاطرة لكن في النهاية ظهر تأثير اللاعبين الجدد على مستوى ونتائج الفريق".

وأوضح، أن أغلب اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم خرجوا على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن يسعى لعبور هذه المرحلة الصعبة ومع نهاية الموسم سيكون حديث مع إدارة النادي".

وأتم تصريحاته:" بداية من مباريات كأس الرابطة والفريق بدأ يجني ثمار اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا، الأداء حاليا مطمئن رغم الظروف الصعبة، والتعادل سيكون دفعة للفريق في المستقبل".

وتعادل الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز.

وصل الاتحاد السكندري للنقطة الـ13 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما حصد إيسترن كومباني النقطة الثانية له في المركز الأخير.