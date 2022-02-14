بمشاركة كهربا.. هاتاي سبور يفوز على جوزتبه بثنائية ضيوف والكعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز هاتاي سبور على ضيفه جوزتبه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ25 للدوري التركي.

وشارك المحترف المصري محمود عبدالمنعم كهربا بشكل أساسي مع هاتاي سبور، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع هاتاي سبور رصيده إلى 39 نقطة ليصبح في المركز السابع بالدوري التركي، بينما تجمد رصيد جوزتبه عند 27 نقطة في المرتبة الـ16.

وأنهى هاتاي سبور الشوط الأول متقدما بهدفين في الدقائق العشرة الأخيرة من نهايته، وحمل الأول توقيع المهاجم السنغالي مامي ضيوف في الدقيقة الـ36، والثاني للمغربي أيوب الكعبي في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني تمكن خليل أكبونار من تقليص الفارق بعدما سجل هدفا للضيوف في الدقيقة الـ59 من اللقاء.

وفي أولى تغييرات هاتاي سبور، تم استبدال محمود كهربا في الدقيقة الـ61 للدفع باللاعب سابا لوبزهانيدزي.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فرض أضنة ديمرسبور التعادل على بشكتاش في الوقت القاتل بهدف لمثله.

وتقدم أليكس تيكسييرا بهدف لبشكتاش في الدقيقة الـ31، قبل أن يدرك ساميت أكيادين التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح رصيد بشكتاش 38 نقطة ليظل في المركز الثامن في جدول الترتيب الذي يتصدره طرابزون سبور بـ60 نقطة، فيما انفرد أضنة ديمرسبور بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة.