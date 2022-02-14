بينهم شحاتة وأخرهم جارديم .. 5 مدربين أطاح بهم "موسيماني" بعد تتويجهم قارياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي الهلال السعودي إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق، بعد يومين من الهزيمة الثقيلة التي تكبدها "الزعيم" أمام الأهلي.

وخسر الهلال من الأهلي 0-4 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول (السبت) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

جارديم بطل أسيا لم يكن الأول الذي يدفع ثمن الفشل أمام موسيماني بل يملك المدرب تاريخاً مع المدربين "أبطال القارات" في الإطاحة بهم من منصبهم

حسن شحاتة

تعادل منتخب مصر سلبياً مع منتخب جنوب أفريقيا الذي قادة بصفة موقنة بيتسو موسيماني في المباراة التي أقيمت بينهما في الخامس من يونيو لعام 2011 على ستاد الكلية الحربية ليفقد الفراعنة رسمياً فرصة الصعود لكأس الأمم الأفريقية.

وتقدم حسن شحاتة مدرب منتخب مصر حامل لقب البطولة والحائز على ثلاث بطولات على التوالي باستقالته من تدريب المنتخب عقب 24 ساعة من التعادل مع جنوب أفريقيا.

الثأر من الوداد

فور تولي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب الأهلي خلفاً للسويسري رينيه فايلر كان مدرب الأحمر الجديد على موعد مع مواجهة الوداد، النادي الذي مثل له "عقدة " في البطولة لصندوانز وتخصص في الإطاحة به من دوري الأبطال.

وفاز الأهلي في أكتوبر 2020 على الوداد 5-1 بمجموع اللقائين حيث إن فاز في الذهاب بثنائية نظيفة وفي العودة 3-1 ليقرر مجلس إدراة الوداد الذي حرك دعوة قضائية في المحكمة الرياضية الدولية لمطالبته بحقه في دوري الأبطال 2019 بإقالة مدربه الأرجنتيني مجيل أنخيل جاموندي.

الزمالك

الوضع كان مختلفاً في نوفمبر 2020 حيث رحل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد 48 ساعة من خسارة فريقه حامل لقب بطولة الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي من الأهلي في نهائي دور الأبطال 2020 أولى ألقاب موسيماني مع الأهلي.

الترجي

كان معين الشعباني المدير الفني الأسبق للترجي هو المنافس الأول لبيتسو موسيماني مع نادي صاحب المركز الثاني في التصنيف الأفريقي خلف الأهلي بعد فوزه ببطولتين لدوري الأبطال 2018و2019 مثل مدرب الأهلي الذي سبق وأن توج بالبطولة عام 2016 مع صندوانز.

وفاز موسيماني على الشعباني في دور نصف النهائي في النسخة الماضية بنتيجة 4-0 أيضاً بمجموع اللقائين ليقرر نادي الترجي بعدها إقالة مدربه الذي رحل لتدريب النادي المصري.