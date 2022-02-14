رسميًا.. الهلال السعودي يُعين مدرب بيراميدز السابق خلفًا لجارديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، ليتولي مهمة الفرق خلفا ليوناردو جارديم.

ويعمل دياز بموجب العقد مدربا لفريق الهلال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وينتظر أن يصل المدرب الأرجنتيني، في وقت مبكر من صباح غدا الثلاثاء برفقة طاقمه المساعد.

وأعلن نادي الهلال السعودي إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق، بعد يومين من الهزيمة الثقيلة التي تكبدها "الزعيم" أمام الأهلي.

ونشر الهلال بيانا رسميا قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع ليوناردو جارديم، مدير الجهاز الفني للفريق الأول".

وقدم الهلال شكره للمدير الفني البرتغالي على ما قدمه خلال فترة عمله بالنادي، وتمنى له التوفيق بمسيرته العملية.