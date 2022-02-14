شكرا لقرائتكم خبر تبرعات لانتشال الصفاقسي من ضائقته المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق نادي الصفاقسي التونسي حملة لجمع تبرعات مالية من المشجعين ومن رجال الأعمال بدأت أمس، ضمن مساعيه لتجاوز الضائقة المالية. وتحمل الحملة شعار «رجعت الروح» لمنح دفعة للفريق بعد أزمة استمرت لأشهر وأدت إلى استقالة الرئيس السابق للنادي المنصف خماخم وأعضاء مجلس إدارته وتعيين هيئة تسييرية يقودها رجل الأعمال المنصف السلامي. ويسعى السلامي إلى إعادة ترتيب الأمور بعد إضرابات للاعبين بسبب تأخر مستحقات مالية واحتجاجات واعتصامات لعدد من المشجعين. وبدأ الفريق بالفعل بتلقي تحويلات مالية من رجال أعمال في العاصمة الاقتصادية صفاقس، وطرحت الإدارة أمس تذاكر بأسعار مختلفة للجماهير لدعم خزينة النادي. وكان الصفاقسي فاز الأحد الماضي بشق الأنفس (1/ 0) في أولى مبارياته بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ضد زاناكو الزامبي على ملعب رادس. ويحتل الصفاقسي المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالدوري التونسي برصيد 13 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر تبرعات لانتشال الصفاقسي من ضائقته المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.