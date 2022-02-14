حكيمي: ريال مدريد لم يرغب في استمراري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي إنه يعتقد أن فريقه السابق ريال مدريد الإسباني لم يكن يرغب في أن يراهن عليه قبل أن يرحل عن صفوفه وينضم إلى إنتر ميلان عام 2020.

وكان المغربي الدولي قد انضم بعقد نهائي إلى إنتر ميلان بعد أن قضى عامين معارا إلى بوروسيا دورتموند، وذلك مقابل نحو 40 مليون يورو قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة أخرى بعدها بعام واحد مقابل 68 مليون يورو.

وسيلتقي حكيمي فريقه السابق ريال مدريد اليوم عندما يستضيف سان جيرمان الفريق الملكي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي إنه رغم مشاركته في 9 مباريات فقط في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، فإنه لا يحمل أي ضغينة إزاء الفريق الملكي.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية قبل مواجهة ريال مدريد اليوم «هي مباراة يعد خوضها أمرا لطيفا، ريال مدريد له مكانة في قلبي بسبب كل ما قدمه لي. لقد شكلني كشخص وكلاعب وجعلني أتعلم».

وعن سبب رحيله عن الريال، أجاب «عندما تنضم إلى ريال مدريد للمرة الأولى قادما من كاستيا، فمن الطبيعي أن النادي لا يراهن كثيرا عليك لأنك تكون لاعبا شابا، لكن عندما انتقلت بعدها إلى دورتموند على سبيل الإعارة وقضيت موسمين رائعين وكان علي العودة واتخاذ القرار. وعندها كان ريال مدريد لا يراهن علي بعد، حسب ما أعتقد، رغم أنني كنت قادرا على مواصلة اللعب على أعلى المستويات».

وتابع «وبعدها عندما انتقلت إلى إنتر بعد توقيع عقد نهائي، كان هناك بندا يتيح لريال مدريد الشراء ولم يجر تنفيذه أيضا، لذلك أعتقد أن ريال مدريد لم يكن يرغب في الرهان علي بشكل كبير مثل أندية أخرى. وأنا سعيد بأن تلك الأندية لم تكن مخطئة في الرهان علي».

وأبدى حكيمي أيضا سعادته باللعب إلى جانب قائده السابق في ريال مدريد، سيرخيو راموس، وذلك بعد أن انضم راموس إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الماضي.

وقال حكيمي «كنا معا في ريال مدريد وكان يعاملني بشكل جيد للغاية رغم صغر سني وقدومي من الأكاديمية. تربطنا صداقة جيدة للغاية. الحقيقة أنه فاجأني برحيله عن ريال مدريد، لكنني سعيد بوجوده معنا. أعرف أنه سيساعدنا على التطور كثيرا لأنه قائد ولاعب ذو خبرة. سيشكل إضافة جيدة لباريس سان جيرمان».