هل تنجح خبرة ميسي في قهر الريال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل باريس سان جيرمان في مواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا رغم أنه سيخوض اختبارا صعبا ومهمة ثقيلة أمام ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد اليوم في افتتاح منافسات جولة ذهاب دور الـ16بالبطولة الأوروبية، في الوقت الذي يلتقي فيه سبورتينج لشبونة البرتغالي مع مانشستر سيتي.

وبعدها يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي فريق بايرن ميونخ غدا في نفس الوقت الذي يلتقي فيه إنتر ميلان مع ليفربول.

لكن مباراة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد المتوج باللقب 13 مرة تعد الأبرز بين المواجهات الأربع، حيث يتطلع سان جيرمان، وصيف البطل في 2020، إلى إنجاز الخطوة المقبلة المتمثلة في تحقيق أكبر لقب في تاريخ النادي.

وكان مدافع ريال مدريد السابق سيرخيو راموس واحدا من عدة نجوم انضموا إلى سان جيرمان في العام الماضي، لكن الإصابة قلصت مشاركاته خلال هذا الموسم.

ويُنتظر مشاركة قائد برشلونة السابق لاعب سان جيرمان الحالي، النجم الأرجنتيني المحنك ليونيل ميسي في مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد، كما تُسلط الأضواء بشكل كبير على النجم الفرنسي كيليان مبابي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، خاصة في ظل ربط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الوقت القاتل قاد به سان جيرمان إلى الفوز على رين 1 / 0 يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي ليواصل سان جيرمان ابتعاده في صدارة الدوري الفرنسي ويوجه تركيزه بشكل كبير إلى مشواره في البطولة الأوروبية.

وفاز كل من بايرن ميونخ وليفربول بجميع مبارياته الست في دور المجموعات بدوري الأبطال، لكن بايرن ميونخ تعرض لكبوة بهزيمته أمام بوخوم 2 / 4 السبت الماضي، لكنه لا يزال يتفوق بفارق 6 نقاط أمام بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني.

ويحل ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، ضيفا على إنتر ميلان المتوج باللقب 3 مرات في مواجهة نادرا ما شهدتها المنافسات الأوروبية.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في آخر مواجهة جمعته مع إنتر ميلان في عام 2008 ضمن دور الـ16 بينما كان إنتر ميلان قد فرض تفوقه على ليفربول في مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي بالبطولة الأوروبية عام 1965.

وتتواصل منافسات جولة الذهاب في الأسبوع المقبل حيث يلتقي فياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي مع ليل الفرنسي في 22 فبراير، كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي وأتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد في اليوم التالي.

مواجهات الذهاب بدور الـ16

15 فبراير







سالزبورج وبايرن ميونخ



إنتر ميلان وليفربول



16 فبراير





فياريال ويوفنتوس



تشيلسي وليل



22 فبراير





فياريال ويوفنتوس



تشيلسي وليل



23 فبراير