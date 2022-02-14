شكرا لقرائتكم خبر بوخوم يغضب «كان» بهزيمة بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أوليفر كان، لاعبي الفريق بتقديم رد فعل بعد الهزيمة أمام بوخوم 2 / 4 في الدوري الألماني، وذلك عبر المباراة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال كان أمس»يفترض أن يدرك اللاعبون أن لعب شوط واحد كما حدث في مواجهة بوخوم هو غير مقبول. لقد ظهرنا بمستوى أقل بكثير من قدراتنا».

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على ريد بول سالزبورج غدا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان «أحيانا يكون من الجيد أن تستطيع اللعب مجددا خلال أيام قليلة، كي تنسى سريعا مثل هذه النتيجة».

وأشار أوليفر كان إلى أن الفريق كان قد حقق عودة جيدة بعد هزيمته الثقيلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ لبطولة كأس ألمانيا في أكتوبر.

وأوضح «لقد استعرضنا رد الفعل المناسب بعد الهزيمة أمام مونشنجلادباخ 0 / 5 وحققنا فوزا صريحا في المباراة التالية. أعتقد أن الوضع سيكون هكذا الآن».

ويرى أوليفر كان أن الفريق لا يعاني من مشكلات فنية وذهنية مع المدير الفني جوليان ناجلسمان وإنما بحاجة إلى العمل في الجانب الدفاعي وهذا ما يجب أن نبدأ منه. علينا العمل بالمزيد من الانضباط والحماس أمام الكرة. وإلا سنعاقب بلا رحمة بسبب الأخطاء، خاصة في منافسات أوروبا».