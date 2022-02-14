زيادة عدد المشجعين بالدوري الألماني

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وتقضي مسودة اتفاقية بين مكتب المستشار الألماني وحكومات الولايات، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عليها، بالسماح بحضور 25 ألف مشجع أو 60 % من سعة المدرجات.
ومن المقرر أن يجرى التصديق على الاتفاقية في اجتماع مقرر غدا.
وطبقا للقواعد الحالية، لا يسمح بحضور أكثر من عشرة آلاف مشجع في مباريات البوندسليجا، باستثناء بعض المناطق.
ففي ولاية بافاريا على سبيل المثال، يسمح لبايرن ميونخ باستقبال 15 ألف مشجع في مبارياته.
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