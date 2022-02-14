زيادة عدد المشجعين بالدوري الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المنتظر أن يُسمح لأندية الدوري الألماني لكرة القدم بزيادة عدد المشجعين في المدرجات إلى 25 ألف مشجع اعتبارا من مارس المقبل، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

وتقضي مسودة اتفاقية بين مكتب المستشار الألماني وحكومات الولايات، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عليها، بالسماح بحضور 25 ألف مشجع أو 60 % من سعة المدرجات.

ومن المقرر أن يجرى التصديق على الاتفاقية في اجتماع مقرر غدا.

وطبقا للقواعد الحالية، لا يسمح بحضور أكثر من عشرة آلاف مشجع في مباريات البوندسليجا، باستثناء بعض المناطق.

ففي ولاية بافاريا على سبيل المثال، يسمح لبايرن ميونخ باستقبال 15 ألف مشجع في مبارياته.