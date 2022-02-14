جارديم ودياز يحدثان انقساما في الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما إن انتشر خبر يؤكد تعاقد الهلال مع مدربه الأسبق، الأرجنتيني رامون دياز مقابل إقالة المدير الفني البرتغالي ليناردو جارديم، حتى أحدث ذلك انقساما وسط رجالات الهلال وحتى المدرجات، حيث مارست الجماهير ضغطا كبيرا على إدارة النادي لإعفاء جارديم وكذلك بعض اللاعبين السابقين بالهلال.

وتضاعفت حالة عدم الرضا على جارديم عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الهلال أمام الأهلي المصري 0/ 4 في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا في الإمارات وتوج بطل أوروبا تشيلسي الإنجليزي بلقبها.

ورغم انتشار الخبر مبكرا، إلا أن جارديم قاد تدريبات الهلال أمس استعدادا لمواجهة الشباب الخميس المقبل في إطار الجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المطالبون باستمرار جارديم

أبدى المطالبون باستمرار جارديم قبل اتخاذ أي قرار رسمي، ارتياحهم للمدرب حتى بعد الهزيمة القاسية أمام الأهلي، بحجة أن ذات المدرب هو الذي قاد الهلال لأداء مباراة تاريخية أمام تشيلسي تحدث عنها كل العالم الرياضي بإيجابية، وأشاد خلالها بفريق الهلال وقوته، وأن ذات المدرب نجح أيضا في تحقيق دوري أبطال آسيا مع الفريق.

كما ترى هذه الفئة، أن الوقت ليس مناسبا للاستغناء عن المدرب واستقطاب بديل في وقت يبدو حرجا، خاصة وأن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قطع شوطا كبيرا نحو خط النهاية.

المطالبون برامون دياز

أرجع المطالبون بعودة الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق، إلى معرفته السابقة بالفريق والدوري السعودي، خاصة وأنه نجح معه في تحقيق لقبي دوري المحترفين وكأس الملك، كما أوصله إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 لكنه خسره أمام أوراوا الياباني.

وعقب إعفاء دياز من تدريب الهلال، خاض تجربة مع الاتحاد في الدوري السعودي لكن لم يكتب لها النجاح، حيث أقيل بعد فترة وجيزة لم تتعد 4 مباريات.

أسباب رفض جارديم







لم يستفد من أخطائه



يتخبط في التشكيلة



يفرض طريقة لعب لا تناسب الفريق



أصيب بحالة من التشبع بعد تحقيق دوري أبطال آسيا



سوء توظيف العناصر المتوفرة رغم أفضليتها على مستوى الدوري



التفريط في مباريات سهلة



أسباب رفض دياز





سبق أن منح فرصة قيادة الفريق ثم أقيل 2018 في



دائما ما تتم إقالته من جانب الأندية التي دربها



لا يعرف الاستقرار



أقيل أيضا من أندية الاتحاد وبيراميدز المصري والنصر الإماراتي



أبعده النصر الإماراتي قبل أيام بعد أن خسر مباراة بالدوري 13 مرات في آخر 7 معه الإماراتي



سبق أن أقيل من تدريب أندية بوتافوجو البرازيلي وريفر بليت وسان لورينزو وإندبندينتي (الأرجنتين) وأمريكا المكسيكي وأوكسفورد يونايتد وبيراميدز وليبرتاد الباراجوياني.



تمسكه بنجله إيميليو دياز ليكون ضمن طاقمه الفني المساعد



دياز مع الهلال





حقق معه لقب الدوري وكأس الملك موسم 2017



قاد الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا وخسر أمام أوراوا الياباني



قاده خلال الفترة من 2016 حتى 2018 في 65 مباراة بكافة المسابقات، فاز 42 مرة، وتعادل 17 وخسر 6 مرات



سجل الهلال في عهده 126 هدفا واستقبل 58 هدفا



دياز مع الاتحاد





قاده في 4 مواجهات



خسر 3 وتعادل في واحدة



خسر أمام الهلال في مباراة السوبر، وأمام الشباب والقادسية بدوري المحترفين، وتعادل مع الوصل الإماراتي بكأس العرب



دياز يوقع مع الهلال لنهاية الموسم

كشف الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفاصيل عقد رامون دياز مع نادي الهلال السعودي بعد عودته في ولاية ثانية.

وقال سيزار في تغريدته أن رامون دياز قد وقع عقدا مع الهلال السعودي لمدة ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد معه لعام آخر.