شكرا لقرائتكم خبر تجدد الإصابة يزيد فترة غياب الجبرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​عاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالعزيز الجبرين مجددا إلى عيادة النادي بعد تجدد إصابته في العضلة، والتي على إثرها احتاج إلى مراجعة الفريق الطبي لإجراء اللازم من علاج وتأهيل.

وكان الجبرين قد أصيب بذات الإصابة قبل مواجهة معسكر الاتحاد الأخير في الإمارات وتحديدا في المباراة الودية أمام الوحدة الإماراتي في 9 ديسمبر 2021 الماضي، مما اضطر المدير الفني للفريق، الروماني كوزمين كونترا، لإراحته وإشراك اللاعب عبدالله الحافظ بديلا عنه قبل بداية اللقاء.

وعقب العودة من الإمارات أعلن النادي عن حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل وستكون مدة غيابه شهرا إلا أن غيابه تجاوز حتى الآن 68 يوما ولا يزال يحتاج لمدة إضافية بعد تجدد إصابته.

من جهة أخرى اقترب لاعب الوسط البرازيلي إيغور كورنادو من الانضمام للتدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته اللياقية، حيث يتم خلال الفترة الحالية رفع معدله اللياقي والبدني.

ويسعى كوزمين لتجهيز كورنادو قبل مواجهة التعاون في دور الثمانية ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام في 21 فبراير المقبل.

ويأتي هذه الاهتمام الكبير للأهداف المعدة مسبقا من قبل الجهازين الفني والإداري للمنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ولاسيما أن الفريق لن يشارك في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.