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اتحاد البلياردو ينظم دورة للمدربين

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- بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح غدا بجدة الدورة التمهيدية لمدربي ومدربات البلياردو والسنوكر التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الحالي بمشاركة 20 مدربا ومدربة.

ويحاضر في الدورة رئيس اتحاد اللعبة ناصر الشمري ومدرب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر منصور الخنفري.

وأكد الشمري أن هذه الدورة تعد باكورة انطلاق دورات مختلفة وفقا لأجندة الدورات التدريبية لعام 2022م.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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