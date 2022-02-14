اتحاد البلياردو ينظم دورة للمدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح غدا بجدة الدورة التمهيدية لمدربي ومدربات البلياردو والسنوكر التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الحالي بمشاركة 20 مدربا ومدربة. ويحاضر في الدورة رئيس اتحاد اللعبة ناصر الشمري ومدرب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر منصور الخنفري. وأكد الشمري أن هذه الدورة تعد باكورة انطلاق دورات مختلفة وفقا لأجندة الدورات التدريبية لعام 2022م.

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