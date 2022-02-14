عمان تستعين بخبرة الطريفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنجد الاتحاد العماني لكرة القدم بالحكم الدولي السابق، السعودي علي الطريفي في منصب خبير تحكيمي في الاتحاد. وكتب الاتحاد العماني في حسابه على تويتر «يسعى الاتحاد العماني من خلال هذا التعاقد، للارتقاء بمستوى التحكيم في المسابقات المحلية، وتطوير الأداء بما يخدم الكرة العمانية، وتأهيل الحكم العماني».



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