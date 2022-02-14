إيقاف منافسات اليد كافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، في اجتماعها الذي عقد أمس في مقر الاتحاد بالرياض، برئاسة رئيس اللجنة علي العليوات، إيقاف المنافسات كافة خلال الفترة من 1 إلى 23 مارس المقبل تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير إقامة دورة الألعاب السعـودية خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس. وهدف الاجتماع الدوري أيضا لإعادة جدولة المباريات المقبلة والنظر في أوقات وأماكن المباريات لكافة الفئات. وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب جدول المنافسات، مع مراعاة المشاركات القارية والدولية للمنتخبات السعودية، بالإضافة للمعسكرات المرتبطة بالمنتخب الأول الذي تنتظره 3 مشاركات على المستوى الآسيوي والدولي.

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