مرتضى منصور يتحدث عن " كارتيرون.. وسفر أنجولا.. وملفات التجديد.. وعقد صبحي مع فاركو"



الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في منصبه، وعدم رحيله عن الفريق عقب التعادل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما في افتتاح مشوار الفريق في منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: «كارتيرون لن يرحل، هل من المعقول أن تأتي 4 كرات في العارضة، هل من المفترض أن ينزل كارتيرون ليحرز هذه الكرات التي تصطدم بالعارضة».

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن تألق اللاعبين ورغبتهم والإرادة التي كانت لديهم هي السبب في عودة الفريق مرة أخرى وإحراز التعادل بعد التأخر بهدفين دون رد.

وتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي في افتتاح مباريات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا بهدفين لمثلهما، في مباراة شهدت عودة لاعبي الزمالك منة تأخرهم بهدفين دون رد في الشوط الأول لتعادل قاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عبر محمود حمدي الونش.

مرتضى: جمال عبد الحميد رئيسا للبعثة في مباراة أنجولا



وكشف مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي اختار جمال عبد الحميد، عضو مجلس الإدارة، ليكن رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رئيس الزمالك: سنسافر بطائرة خاصة



وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه تقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة جمال عبد الحميد عبر طائرة خاصة، وذلك لتوفير الراحة للاعبين قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويحل الزمالك ضيفًا على ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي يوم السبت المقبل، في مباراة مهمة للفريق بعد تعادل الأبيض مع بيترو أتليتكو الأنجولي في اللقاء الأول بهدفين لمثلهما.



تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن ملف التجديد للاعبي الفريق قبل خوض مبارياته المهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يركز في الوقت الحالي على الفوز بهذه المباريات.

وشدد مرتضى على أن الزمالك سيسافر لأنجولا بطائرة خاصة، وسيتم فتح ملف التجديد للاعبين بعد الانتهاء من مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في البطولة الأفريقية.

وأوضح رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم، أن كارتيرون مستمر مع الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب قام بما عليه في مباراة بترو أتلتيكو، وغياب التوفيق تسبب في التعادل 2-2 في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس نادي الزمالك، إنه مندهش من قرار اللجنة السابقة لإدارة النادي بشأن وضع بند أحقية الشراء في عقد إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومستقبل حراسة المرمى في مصر إلى فاركو، مقابل 25 مليون جنيه.

عودة عمر كمال عبد الواحد

وتابع رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم أن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأبيض، سيعود بعد نهاية الموسم الحالي له مع فيوتشر، لأنه لاعب فذ وموهوب والفريق يحتاجه.

وشدد على أن جميع اللاعبين المعارين سيعودون لصفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيوقع خلال الأسبوع الجاري عقد إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر وعقد انشاء استاد الزمالك.

وأشار إلى أن أن خزينة النادي ستنتعش غدا بمستحقات النادي لدى عدة بنوك.

ووجه مرتضى منصور الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة النادي على تهنئته لمجلس القلعة البيضاء المنتخب.