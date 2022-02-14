تفاصيل مفاوصات الزمالك مع محمد صبحي للعودة من جديد: إغراءات مالية كبيرة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، جدد مفاوضاته مع محمد صبحي، حارس مرمى الأبيض، المعار لصفوف فاركو، من أجل إقناعه للعودة من جديد، بعد انتهاء فترة الإعارة.



يذكر أن ادارة نادي فاركو قد حصل على خدمات الحارس محمد صبحي على سبيل الإعارة، إلا أن العقد يتضمن بند أحقية شراءه من القلعة البيضاء، مقابل سداد 20 مليون جنيه.



وأشار المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، إلى أن أمير مرتضى تحدث مع اللاعب قبل بطولة الأمم الأفريقية، لكنه عاد لجس نبضه من جديد، وطالبه بعدم الموافقة على تفعيل بند ضمه بصورة نهائية.

أمير مرتضى يحمس «صبحي» للعودة إلى الزمالك



وأشار المصدر، إلى أن المشرف العام على الكرة، أكد للاعب أن الجميع يرغب في وجوده، بجانب تعديل عقده من الناحية المالية، والحصول على راتب لا يقل عن 9 ملايين جنيه في الموسم، مثلما حدث مع لاعبين آخرين في الفريق.



وأكد: «محمد صبحى وافق على العودة للزمالك بشكل مبدئي، لكنه طلب من أمير مرتضى تأجيل الملف، خاصة أنه مرتبط بتعاقد مع نادي فاركو لم ينته بعد، وطمأنه بأن الأولوية لديه هي العودة لصفوف الأبيض، لكن الأهم عنده المشاركة أساسيا، وأنه رحل عن الأبيض من قبل بسبب المشاركة».



الزمالك يستعد لمواجهة سموحة في الدوري

وكان فريق الزمالك تعادل مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، أمس الأول السبت، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق اليوم الاثنين بالإسكندرية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة، غدا الثلاثاء، في الجولة التاسعة للدوري، على أن يخوض مرانه الختامي ببرج العرب.

الزمالك

وفضل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض جميع اللاعبين تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم، والاكتفاء بهذه الفقرة، وعدم خوض تدريبات فنية، على هامش المران أمس، خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.