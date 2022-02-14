رسميا.. الهلال السعودي يقيل مدربه بعد الهزيمة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق، بعد يومين من الهزيمة الثقيلة التي تكبدها "الزعيم" أمام الأهلي.

وكان الهلال خسر بنتيجة (0-4) أمام الأهلي، مساء السبت الماضي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الهلال بيانا رسميا قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع ليوناردو جارديم، مدير الجهاز الفني للفريق الأول".

وقدم الهلال شكره للمدير الفني البرتغالي على ما قدمه خلال فترة عمله بالنادي، وتمنى له التوفيق بمسيرته العملية.

جدير بالذكر أن جارديم (47 عاما) تولى تدريب الهلال في يونيو 2021، وقاد "الزعيم" للتتويج بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.