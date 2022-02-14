المقاصة يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

كان طلائع الجيش هو الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك.

المقاصة رفع رصيده إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الـ14 في جدول الترتيب، متقدما بفارق نقطتين على طلائع الجيش في المرتبة الـ16.

وبهذه النتيجة يظل طلائع الجيش في منطقة الهبوط، كما يفشل المقاصة في الابتعاد عن منطقة الخطر.

تشكيل المقاصة:

حارس المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: علي فتحي - سعيد الونش - أحمد صبيحة - أحمد منعم - هشام حافظ.

خط الوسط: محمود فهمي - سيرجي إيريك - محمد محسن.

خط الهجوم: كريم صلاح - حسام عبد الواحد.

تشكيل طلائع الجيش:

حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد الجويني - مصطفى الزناري - محمد ناصف.

خط الوسط: مهند مصطفى - عبد الرحمن أسامة - عمرو عماد - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد سمير - كريم الطيب - أحمد عبد الرحمن "زولا".

تفاصيل المباراة:

بداية حذرة من الفريقين وغياب الخطورة في أول 5 دقائق.

كريم الطيب مهاجم طلائع الجيش يستلم الكرة في الدقيقة 11 بمنطقة جزاء المقاصة لكنه يفشل في السيطرة عليها ليهدر فرصة واعدة للتسجيل.

المباراة تتوقف في الدقيقة 14 بسبب معاناة أحد لاعبي المقاصة من إصابة.

استئناف اللعب بعد توقف استمر دقيقتين تقريبا.

طلائع الجيش الأخطر في أول ربع ساعة لكن دون أن يتمكن من هز الشباك.

في الدقيقة 39 سدد كريم الطيب كرة خاطفة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمتنع تسجيل الهدف الأول.

الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي.

محمود فهمي مهاجم المقاصة يشن هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 63 لكن دفاع طلائع الجيش يتدخل ويحبط الهجمة.

ميدو جابر يهدر فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 68 بعدما سدد الكرة تجاه المرمى لكنها جاءت أعلى العارضة.