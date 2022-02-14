إصابة صفقة نيوكاسل بكسر في القدم اليسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعرض كيران تريبير لاعب الفريق، لإصابة بكسر في قدمه اليسرى.

وكتب نيوكاسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المقرر أن يغيب المدافع تريبير عن المباريات المقبلة للنادي بعد تعرضه لكسر في عظمة قدمه خلال مباراة أستون فيلا".

وكان تريبير تعرض للإصابة خلال نيوكاسل أمام أستون فيلا أمس الأحد، خرج على إثرها مصابًا، بعد أن كان سجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخضع تريبير للأشعة السينية مباشرة بعد المباراة، وأظهر الفحص وجود كسر في عظم مشط القدم الخامس بقدمه اليسرى.

وانضم تريبير إلى نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة كلفت خزائن الفريق الإنجليزي نحو 15 مليون يورو، لتكون أكبر صفقات الفريق في يناير.