كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد قائمة الزمالك لمواجهة سموحة، غياب اللاعب حازم إمام بالإضافة لاستمرار غياب اللاعب طارق حامد، الذي يعاني من إصابة بكدمة قوية في الركبة.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق .

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف.

وكان الزمالك قد أعلن عن نقل مباراة الفريق أمام سموحة إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية بدلا من ستاد الإسكندرية.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.