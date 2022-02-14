اعتزال السعيد.. أبو العلا لـ"الخليج 365": مركزه يتغير.. ولدينا 3 بدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أثار اعتزال عبد الله السعيد الدولي انتباه كل مشجعي كرة القدم المصرية، وبات السؤال الأبرز من يخلف نجم بيراميدز في قائمة المنتخب المصري في الفترة القادمة.

السعيد تقلصت أدواره في السنوات الأخيرة مع منتخب مصر، خاصة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث وضعه كيروش بديلا أغلب أوقات البطولة.

الخليج 365 استطلع رأي محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق عن أفضل بديل للسعيد، ليرد قائلاً :"مركز عبد الله السعيد كصانع ألعاب بدأ يتغير في الفترة الحالية وفقا لطرق اللعب".

وأضاف أبو العلا :"تراجع مركز عبد الله السعيد من 10 إلى 8 للقيام بأدوار دفاعية إلى جانب الهجومية، ولدينا 3 لاعبين يمكنهم شغل المركز ذاته في المنتخب".

واختار أبو العلا يوسف أوباما ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد إبراهيم لخلافة عبد الله السعيد في قائمة المنتخب، رغم غياب الثلاثي المذكور عن اختيارات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة.