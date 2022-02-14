"إيقافات وغرامات وإعادة".. 5 قرارات من فيفا لمباراة البرازيل والأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خمسة قرارات بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين المُلغاه، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحسب ما أعلنه فيفا في بيان رسمي، فإنه تقرر أن إعادة إقامة اللقاء مرة أخرى في موعد ومكان سيتم تحديده لاحقًا من جانب الاتحاد الدولي.

كما فرض فيفا غرامات مالية على اتحادي البرازيل والأرجنتين، إلى جانب إيقاف أربعة لاعبين من صفوف التانجو لعدم الالتزام ببروتوكول فيفا بشأن المباريات الدولية.

وحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على البرازيل يوم 5 سبتمبر الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في لقاء لُعب لمدة سبع دقائق فقط، قبل أن يتوقف لانسحاب الضيوف من الملعب.

وجاء انسحاب لاعبي الأرجنتين من ملعب اللقاء بسبب اقتحام أحد الأفراد للملعب مطالبًا أربعة لاعبين بالخروج من الملعب بسبب قدومهم للبرازيل من إنجلترا مباشرةً، بما يخالف البروتوكول الصحي لبلاده وقتها.

وجاءت قرارات فيفا بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين كالتالي:

1- إعادة المباراة في موعد ومكان يحدده الاتحاد الدولي.

2- غرامة 500 ألف فرانك سويسري على الاتحاد البرازيلي بسبب المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

3- غرامة 200 ألف فرانك سويسري على الاتحاد الأرجنتيني بسبب المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

4- غرامة 50 ألف فرانك سويسري على الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بسبب عدم استكمال المباراة.

5- إيقاف رباعي منتخب الأرجنتين إيمليانو بوينديا، إيمليانو مارتينيز، جيوفاني لو سيسلو وكريستيان روميرو مباراتين لكل منهم لعدم الامتثال لبروتوكول الاتحاد الدولي للمباريات الدولية.