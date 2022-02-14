حارس إشبيلية: العلاقة طيبة بين مصر والمغرب.. وهدفنا التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

أكد ياسين بونو حارس مرمى المغرب وإشبيلية، أن هدف منتخب بلاده هو التأهل لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن العلاقة طيبة بين منتخبي المغرب ومصر عقب المشادات الأخيرة في كأس أمم أفريقيا.

وقال بونو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته رابطة الدوري الإسباني بحضور يلا كورة: "نحن نمتلك مجموعة جيدة للغاية من اللاعبين، ولديهم مسئولية، ويمكن أن يحققوا الكثير، وهدف المنتخب بالطبع التأهل لكأس العالم في قطر، وأيضا بطولة أمم أفريقيا كانت فرصة جيدة من أجل الاستعداد".

وأضاف: "لقد تمكنا من الحصول على خبر جيدة من خلال البطولة ونتمنى أن تساعدنا على تحقيق التأهل".

وتابع: "ما أقتنع به هو أنني سوف أعمل دائما من أجل التطوير من قدراتي، ومحاولة الوصول إلى مستوى أعلى، أنا لا أضع لنفسي حدود وأرغب في التحسن دائما، وهذا كل ما أركز عليه".

وعن المشادات عقب مباراة مصر: "عقب المباراة كان هناك فريق خاسر، وأخر فاز وهناك العديد من الضغوط، لكن لم يكن هناك شيء هام حقا، العلاقة طيبة بين الفريقين، شيء حدث مع أشرف حكيمي والأخرين، والجميع جاء ولا داعي للحديث كثير عن هذا الأمر".

وعن وجود أزمة مع المدير الفني: "الصحافة المغربية قامت بتغيير تصريحات، وتحدثت عن أمور تكتيكية تخص عمل المدرب، لقد تحدثت عن أمور بسيطة على سبيل المثال الكرة الرأسية، لكني لم أشر لم أمور تكتيكية".

وأوضح "أنا غير مشارك في أي أمور كهذه، وأنت تعلم أن المنتخب المغربي يمتلك عدد قليل من اللاعبين يمكنهم الحديث باللغة العربية، فهم يقولون ياسين بونو الأفضل أن تتحدث للصحافة العربية، لذا خرجت للحديث مع الصحافة وأدليت بعدة تصريحات".

وأكمل: "لكن في بعض الأحيان ترغب في القيام بشيء ما من أجل المساعدة ثم تتبدل الأمور وتصبح ضدك، وعلى كل حال كما قلت كل ما نرغب في القيام به هو الاستمرار في العمل كفريق واحد، ونحن أبعد ما نكون عن اثارة الجدل".

وأردف بونو: "هدف إشبيلية كما قلت منذ بداية الموسم هو المنافسة على المباراة التالية ومحاولة الفوز بها، وبالطبع نحن ندرك إمكانية المنافسة على الدوري وربما نستمر حتى نهاية الموسم بالتواجد في هذا المركز وننافس على الفوز باللقب حينذاك".

وواصل: "أعتقد أن الحراس في إفريقيا يستمروا في التطور، لأنهم دائما يمتلكون الجانب البدني القوي، لكنهم دائما بحاجة إلى التوازن النفسي والهدوء من أجل التنافس على الحراس الأخرين".

وعن شائعة اهتمام برشلونة به، اختتم بونو تصريحاته: "هناك الكثير من الشائعات في عالم كرة القدم، وأنا أفكر فقط في الوقت الحالي واستمتع بكل يوم أتواجد فيه مع إشبيلية وأعتقد أنه مكان عظيم بالنسبة لي ويمثل الكثير من التحديات لأنه فريق طموح ويرغب في التطور".