مرتضى يعلن موعد توقيع عقدي فرع النادي بـ6 أكتوبر واستاد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيوقع خلال الأسبوع الجاري عقد إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر وعقد إنشاء استاد الزمالك.

وأوضح رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم، أن خزينة النادي ستنتعش بمستحقات النادي لدى عدة بنوك.

ووجه مرتضى منصور الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة النادي على تهنئته لمجلس القلعة البيضاء المنتخب.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كل من مرتضي منصور رئيس ومصطفي هدهود نائبا وخالد لطيف امين الصندوق وتضم العضوية

فوق السن كل من، علاء ناجي وأحمد مرتضي منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .