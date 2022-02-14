مرتضى: كارتيرون مستمر.. وسنحصل على 250 مليون جنيه مستحقات من البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مستمر في منصبه، ولن يرحل.

وعلق مرتضى على أداء الفريق أمام بتروأتليتكو الأنجولا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري الأبطال: "روح الفريق كانت السبب في عودة الزمالك أمام بترو أتليتكو وتحقيق التعادل".

وتأخر الزمالك في الشوط الأول أمام بترو أتليتكو بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني وتنتهي المباراة بالتعادل.

وأوضح مرتضى، أن النادي لديه أموال تقدر بـ250 مليون جنيه من بنكين الأول عام، والآخر خاص.

وأكمل رئيس الزمالك: "صرفنا 18 مليون جنيه، بعد تسديد مستحقات اللاعبين والمدربين في كرة السلة والطائرة واليد"، ووعد بألا يكون لأي لاعب أو مدرب أموال متأخرة.

كما وجه انتقاده لمجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، مطالبا إياه بالاعتذار لنادي الزمالك بعد دعم صفحة الاتحاد للنادي الإسباني على حساب الزمالك خلال مواجهتهما في بطولة كأس العالم للأندية للسلة.