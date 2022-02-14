فيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل وضيفتها الأرجنتين ضمن تصفيات مونديال قطر

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة البرازيل وضيفتها الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر 2022.



وأشار فيفا إلى أنّ موعد ومكان المباراة (التي توقفت عقب انطلاقها بسبب مشاكل تتعلق ببروتوكلات كورونا) سيحدد في وقت لاحق.



كما أوضح فيفا أنه غرّم كل من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني.



ولم يمضِ على بداية اللقاء الذي جرى في أيلول/سبتمبر الفائت سوى خمس دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا الى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائياً.



وكان الهدف من دخول السلطات الصحية المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني بسبب مزاعم تواجدهم في إنكلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.



وطغت حالة من عدم اليقين بشأن وضع أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في إنكلترا بعدما أوصت السلطات الصحية البرازيلية بإدخالهم الحجر الصحي قبل ساعات معدودة على بداية اللقاء.



وبعد مشاورات عدة بين مختلف الأطراف وبقاء المنتخب الأرجنتيني في غرف الملابس زهاء 3 ساعات، غادر أعضاء الأخير الملعب بعد حوالي ساعة.



(بي ان سبورت)

