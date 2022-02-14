الموعد والقنوات الناقلة والغيابات.. الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تأكد غياب 7 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني، في المباراة المقرر إقامتها عصر يوم الجمعة المقبل، 18 فبراير، على ستاد الجوهرة الرزقاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويغيب عن قائمة الأهلي أمام الهلال السوداني، كلا من: «أكرم توفيق، عمار حمدي، بيرسي تاو، محمود متولي، صلاح محسن، بدر بانون، كوكا» بسبب الإصابة.



بينما استعاد الأهلي خدمات عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم محمد الشناوي، بعد تغيبه عن المشاركة في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.



أسباب غياب 7 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الهلال



ويغيب الـ 7 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الهلال بسبب الإصابة؛ إذ يعاني الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي من قطع في الرباط الصليبي، بينما بيرسي تاو ومحمود متولي من تمزق في العضلة الأمامية، وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وأخيرًا يأتي غياب صلاح محسن لخضوعه إلى جراحة في القدم.

واستعاد الأهلي خدمات كلا من محمد الشناوي، الذي كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته في صفوف منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، كما يعود حسام حسن من إصابته بتمزق في عضلة السمانة، التي تعرض لها أثناء بطولة كأس رابطة الأندية.



موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة



وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني، وتقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة المقبلة - بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مواجهات دوري أبطال أفريقيا.