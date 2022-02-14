شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يدعو لجمعية عمومية غير عادية 25 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لانعقاد جمعية عمومية غير عادية 25 مارس المقبل، لمناقشة كل ما يخص القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى منصور، فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر النادى، أن من حق الأعضاء مناقشة القيمة المضافة لتخفيضها أو نشلهاش خالص، وسيتم مناقشة كل الأمور خلال الجمعية العمومية غير العادية المقبلة.

وأضاف مرتضى منصور، "الزمالك كسب قضية معروف يوسف وسوف يصدر حكم لصالحنا اليوم، ومش هسيب حق الزمالك فى كهربا وهناخد حكم بـ33 مليون جنيه، وخلصنا قضية جروس وفرجانى ساسى، إحنا بنتعامل مع فلوس الزمالك كأنها فلوسنا الشخصية".

وتضم قائمة مرتضى منصور التى نجحت فى الانتخابات كلا من: مرتضى منصور رئيسا ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف أمين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كلا من: علاء ناجى وأحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفى العضوية تحت السن كل من: بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس.