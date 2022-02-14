شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: توقيع عقد استاد الزمالك خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ، أن الفريق مرتبط بخوض مباريات مهمة فى الدورى والبطولة الأفريقية، مشدداً على أن الفريق سيسافر لأنجولا وسيتم فتح ملف التجديد للاعبين بعد الانتهاء من مباراتى ساجرادا الأنجولى والوداد المغربى فى البطولة الأفريقية.

وأضاف رئيس النادى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس الإدارة اليوم، أن كارتيرون مستمر مع الفريق، لأن المدرب قام بما عليه فى مباراة بترو أتلتيكو وغياب التوفيق تسبب فى التعادل.

وأكد مرتضى منصور أن مجلس الإدارة سيوقع خلال الأسبوع الجارى عقد إنشاء فرع النادى بالسادس من أكتوبر وعقد إنشاء استاد الزمالك.

وأوضح رئيس النادى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس الإدارة اليوم أن خزينة النادى ستنتعش غدا بمستحقات النادى لدى عدة بنوك.

ووجه مرتضى منصور الشكر لحسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة النادى على تهنئته لمجلس القلعة البيضاء المنتخب.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب فى الفترة المقبلة بعد الفوز فى الانتخابات الأخيرة.

وتضم قائمة مرتضى منصور والتى نجحت فى الانتخابات كل من مرتضى منصور رئيس ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف امين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كل من، علاء ناجى وأحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفى العضوية تحت السن كل من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس